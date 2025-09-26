En el nuevo episodio de Eres mi Bien, Toñito llegó acompañado de su madre hasta la casa de Mauricio y Miranda con un solo objetivo: pedirle perdón a la niña tras haberle dicho que el hombre que la cría no era su verdadero padre.

Cuando la vio aparecer, la pequeña fue tajante: “Vete, no quiero verte”, expresó molesta. Sin embargo, Toñito no se dio por vencido y trató de enmendar lo ocurrido: “Entiendo que no me quieras perdonar, me porté mal y nadie tiene derecho a tratarte mal, mereces todo el amor del mundo”, dijo con sinceridad, dejando a todos sorprendidos por su actitud.

¿Podrá Miranda aceptar las disculpas de Toñito? ¿Qué pasará con la relación entre ambos pequeños? No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien.

