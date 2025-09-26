En Eres mi Bien, Sebastián volvió a dejar claro que no acepta que Fiorella trabaje como modelo. Aunque ella le repitió en varias ocasiones que “no podía prohibirle hacer cosas solo por ser su pareja”, él insistió en que no lo permitiría.

Ambos terminaron mintiéndose: ella aseguró que iba directo a su casa, mientras él dijo que saldría con unos amigos. Sin embargo, el destino los reunió en el desfile de modelaje. El muchacho se enteró de todo cuando conversó con Rubén y Valeria, padres de la joven, quienes le comentaron que estaban allí para ver su debut y creyeron que él también estaba presente para apoyarla.

Incapaz de controlar su rabia, Sebastián subió corriendo y burló la seguridad para llegar al camerino de las modelos e increpar directamente a Fiorella.

¿Qué palabras le habrá dicho a su enamorada? ¿Será este el inicio de una ruptura definitiva? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!