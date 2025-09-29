En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien., la tensión alcanzó su punto máximo cuando Sebastián agredió a Fiorella, sujetándola con fuerza pese a sus súplicas. Con lágrimas de miedo, la joven le confesó: “Necesito este trabajo” y “No te lo dije porque sabía que te pondrías así”, pero él, rebosante de ira y con un tono amenazante, le gritó: “Una relación es confianza, y parece que a ti no te importa nada”.

En medio de esta escena de violencia, Alan apareció para apartar a Sebastián a la fuerza, desatando una pelea física. Entre gritos y golpes, Alan logró derribarlo y correr hacia Fiorella para protegerla. La situación escaló cuando dos agentes de seguridad ingresaron: uno neutralizó a Sebastián, mientras el otro se colocó frente a Alan y Fiorella para resguardarlos. Finalmente, Sebastián fue retirado a rastras, gritando con furia hacia Alan: “Estás muerto”.

Ya solos, Alan ayudó a Fiorella a recuperar el aliento, mostrándole calma y protección en un momento tan angustiante.

¿Qué nuevas consecuencias traerá este violento enfrentamiento? ¿Logrará Sebastián vengarse de Alan? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

