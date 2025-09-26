En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Rubén sorprendió a todos con el estreno de su nuevo videoclip, el cual realizó de la mano de Lucía. La joven, que desde un inicio buscó acercarse a Poncho a través de él, terminó creando una relación sincera con el cantante y fue pieza clave en la producción.

La complicidad entre ambos no pasó desapercibida. Mientras ella lo ayudaba incluso a intentar recuperar a Valeria, la reacción de la mujer no fue la esperada. Al ver el video, Valeria se mostró incómoda y le comentó a Fiorella: “Tú sabes cómo es tu padre, así que esto no se queda así de ninguna manera”, antes de ir a buscarlo para increparle directamente.

¿Podrá Valeria aceptar la amistad entre Rubén y Lucía? ¿Nacerá algo más entre ellos tras esta colaboración? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!