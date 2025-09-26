En Eres mi Bien, Toñito sorprendió al ir con Valeria a la casa de Mauricio y Miranda para pedirle perdón a la pequeña tras decirle que él no era su verdadero padre. Aunque al inicio la niña le dijo “vete, no quiero verte”, el niño se mostró arrepentido: “Entiendo que no me quieras perdonar, me porté mal y nadie tiene derecho a tratarte mal, mereces todo el amor del mundo”, logrando finalmente su reconciliación.

Por otro lado, Emerson decidió plantar cara a Meche y defender a su hijo David, a quien ella controla para impedirle acercarse a Francisca. “No voy a permitir que le hagas esto a nuestro hijo. Todo tiene su límite, pensaste que te iba a decir sí a todo sin chistar, pero esta vez no te voy a apoyar”, le advirtió con firmeza.

Mientras tanto, Rubén estrenó su nuevo videoclip junto a Lucía, quien lo apoyó en la producción y con quien ha entablado una amistad sincera. Sin embargo, Valeria reaccionó molesta al ver el proyecto y comentó a Fiorella: “Tú sabes cómo es tu padre, así que esto no se queda así de ninguna manera”, antes de ir a increparlo.

En otro momento, Claudia acudió a la casa de Mauricio y Leticia para hablar sobre el futuro de Miranda tras el golpe emocional que sufrió. Con gran emoción, aseguró: “Sé lo que este lugar significa para Miranda, ella aceptó las disculpas del niño porque tiene un padre amoroso y la hemos criado con amor”. La noticia unió a la familia, incluso al punto de que Claudia y Leticia se dieron un inesperado abrazo.

La tensión mayor llegó con Fiorella y Sebastián. Ambos se mintieron para ocultar sus planes, pero terminaron coincidiendo en el desfile de modelaje. Rubén y Valeria revelaron al joven que su hija debutaría esa noche, lo que lo llevó a perder el control. Sebastián burló la seguridad y subió al camerino para increpar a su pareja frente a todas.

¿Qué hará Fiorella tras este duro enfrentamiento? ¿Será este el final de su relación con Sebastián? No te pierdas lo que pasará en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!