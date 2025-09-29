En Eres Mi Bien, Fiorella vivió uno de sus momentos más duros al ser agredida por Sebastián, quien, entre gritos y un agarre violento, la enfrentó con la frase: “Una relación es confianza, y parece que a ti no te importa nada”. La situación terminó en una pelea cuando Alan apareció para defenderla y lo enfrentó hasta que seguridad intervino y se llevó a Sebas a la fuerza, no sin antes lanzar una amenaza: “Estás muerto”. Tras ello, Alan calmó a Fiorella y se reconcilió con ella.

Sin embargo, los abusos de Sebastián no terminaron ahí. En la universidad, volvió a interceptar a Fiorella, rogándole perdón, pero ella fue tajante: “Tú y yo, ya no existe, se terminó, se acabó”. Al intentar retenerla de nuevo, la presencia firme de Cayetana lo detuvo, reafirmando la decisión de Fiorella de poner fin a esa relación tóxica.

Mientras tanto, Catalina encaró a Alan y descubrió que él se había enfrentado a Sebastián por Fiorella. Entre risas y complicidad, Catalina terminó la relación con él, reconociendo que Alan está realmente enamorado de Fiorella.

Por otro lado, David logró ser aceptado en un prestigioso club de fútbol, hecho celebrado por Francisca, sus padres y él mismo. Además, Francisca y David compartieron momentos de cercanía y gratitud.

La tensión también alcanzó a Mauricio y Valeria, quienes siguen sumidos en la desilusión de su separación. Foncho intentó animar a Mauricio con una salida de “salsita dura”, pero este se resistió, asegurando que esos recuerdos aún le duelen. En paralelo, Roxana convenció a Valeria de salir y producirse con la frase: “Nosotras no nos arreglamos para los hombres, nosotras nos arreglamos para nosotras mismas, belleza”. Finalmente, Foncho obligó a Mauricio a levantarse de la cama para ir juntos a la fiesta, donde después de su separación y gracias a la insistencia de la pareja de mejores amigos, terminan por encontrarse.

¿Qué pasará cuando Mauricio y Valeria coincidan en la fiesta? ¿Será esta la oportunidad para que se reencuentren o se hundan más en la distancia? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!