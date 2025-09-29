En Eres Mi Bien, Mauricio y Valeria atraviesan un momento difícil tras su separación, sumidos en la tristeza y la confusión. En un intento por animarlo, Foncho le propone a su amigo salir a bailar “una salsita dura”, pero Mauricio, reacio y nostálgico, responde con firmeza: “Nada de salsitas duras porque me traen recuerdos”.

Mientras tanto, Valeria se deja convencer por la insistencia de Roxana, quien la anima a salir y disfrutar de la noche, intentando que olvide por un momento el dolor. Por su parte, Mauricio, aunque sin muchas ganas, termina resignándose ante la presión y entusiasmo de Foncho, quien no se rinde en su esfuerzo por levantarle el ánimo.

¿Lograrán Mauricio y Valeria encontrar un respiro en medio de tanto dolor? ¿Será esta salida el inicio de un cambio en sus caminos? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

