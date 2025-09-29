En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Fiorella fue interceptada por Sebastián en la universidad, donde él, con un tono arrepentido, le pidió perdón. Sin embargo, ella fue tajante al responder: “Nosotros no tenemos nada más que conversar, nuestra relación se terminó”. Frente a la insistencia de Sebastián, Fiorella lo encaró recordándole su violento comportamiento: “Te comportaste como un loco”.

Sebastián intentó justificarse diciendo: “Ya sé, me equivoqué, pero fue porque me mentiste otra vez, Fiorella, prometo que no vuelve a pasar”, pero ella no dudó en cerrarle el camino, recordándole que esas promesas ya las había escuchado antes: “Tú y yo ya no existe, se terminó, se acabó”. Cuando Fiorella se dio la vuelta para marcharse, Sebastián volvió a mostrar su lado abusivo al sujetarla con fuerza de la muñeca, aunque ella logró liberarse rápidamente.

La tensa situación cambió de rumbo gracias a la aparición de Cayetana, quien, con solo su presencia firme, logró ahuyentar a Sebastián y poner fin al incómodo momento.

¿Logrará Fiorella liberarse definitivamente de Sebastián? ¿Qué papel jugará Cayetana en esta historia? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!