En Eres mi Bien, la relación entre Fiorella y Sebastián atraviesa un momento tenso. Hace algunos capítulos, él le prohibió que trabaje como modelo porque le resultaba incómodo, a lo que la joven respondió con firmeza que “no podía imponerle ni decidir por ella lo que podía hacer, aunque fueran pareja”.

Sin embargo, las mentiras cruzadas los pusieron frente a frente en una situación inesperada. Fiorella le dijo a su novio que iba directo a su casa, mientras él aseguró que saldría a tomar unas cervezas con sus amigos. En realidad, ella se fue a preparar para un desfile de modelos y, sin saberlo, Sebastián asistió al mismo evento como parte del público.

¿Será capaz Sebastián de controlar sus celos al verla en la pasarela? ¿Cómo reaccionará Fiorella al descubrir que su pareja la vigilaba? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

