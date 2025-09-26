En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Emerson se cansó de las imposiciones de Meche sobre David, el hijo de ambos. La madre no aprueba la relación del joven con Francisca, hija de Rebeca, y por ello ha tomado el control absoluto de sus rutinas, desde llevarlo al colegio hasta vigilarlo para que no se acerque a la muchacha.

Cansado de la situación, el padre decidió enfrentarla directamente: “No voy a permitir que le hagas esto a nuestro hijo”, le dijo con firmeza. Meche, incrédula ante su reacción, escuchó cómo él continuaba: “Todo tiene su límite. Pensaste que te iba a decir sí a todo sin chistar, pero esta vez no te voy a apoyar”.

¿Logrará Meche cambiar de actitud y permitir que David viva su relación con libertad? ¿Seguirá Emerson enfrentándola para proteger a su hijo? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

