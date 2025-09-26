En Eres mi Bien, la repentina caída de Miranda, luego de que Toñito le dijera que Mauricio no era su verdadero padre, generó gran preocupación en toda su familia. Este secreto, que ella desconocía, hizo que Claudia decidiera no dejarla salir de casa por un tiempo.

Sin embargo, tras las disculpas de Toñito, la madre de la niña acudió a la casa de Mauricio y Leticia para darles la buena noticia: “Sé lo que este lugar significa para Miranda, ella aceptó las disculpas del niño porque tiene un padre amoroso y la hemos criado con amor”, afirmó.

La alegría fue tan grande que incluso Claudia y Leticia, quienes no suelen llevarse bien, se dieron un abrazo. “Con esa noticia has devuelto la felicidad a esta casa”, expresó la mujer emocionada.

¿Podrá Miranda superar este duro momento? ¿Será este el inicio de una nueva etapa de unión familiar? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien.

