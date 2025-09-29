En Eres Mi Bien, Catalina decidió hablar cara a cara con Alan y sin filtros le lanzó una pregunta directa: “Estás enamorado, sí, pero no de mí”. Luego, lo miró fijamente y lo desarmó con otra interrogante: “Mírame a los ojos y contéstame, ¿por qué tienes esa herida en la boca?”.

Alan intentó justificarlo como un accidente durante la pasarela, pero Catalina no se dejó engañar y lo obligó a decir la verdad, descubriendo lo que sospechaba: se había enfrentado a Sebastián para proteger a Fiorella. Entre nervios, Alan le confesó que intervino porque ella estaba en peligro y no podía quedarse de brazos cruzados.

Catalina, lejos de molestarse, reconoció su valentía: “No me malinterpretes, creo que hiciste lo correcto, pero sigues enamorado de ella”. Aunque Alan insistió en que la quería a ella, Catalina fue clara y serena: “Sí, a mí me quieres, pero a ella la amas”. Con una mezcla de dulzura y complicidad, agradeció los momentos compartidos y puso fin a su relación en un cierre lleno de respeto, risas y camaradería.

¿Será este el inicio de un nuevo camino para Alan y Fiorella? ¿Podrá Catalina rehacer su vida sin mirar atrás? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

