En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Rubén se enteró de la separación entre Valeria y Mauricio, mientras que Francisca y Rebeca conversaron sobre la relación, coincidiendo en que sería posible solo si los sueños de ambos no se ven afectados.

Por otro lado, Emerson descubrió con sorpresa los estrictos planes de Meche para controlar cada detalle de la vida de David: cambiarlo de colegio, contratarle un tutor para educación en casa e incluso colocarle un GPS para evitar que se distraiga con Francisca u otra chica. Ante esto, Emerson no soportó más y explotó, gritándole: “Ya basta, Meche, David también es mi hijo y no te voy a permitir que le hagas algo así, ¿te quedó claro?”.

Finalmente, Fiorella llegó a la casa de Miranda y Cayetana acompañada de su hermano Toñito, quien había insistido en verla. Mientras Cayetana y Miranda quedaron sorprendidas por la visita, Miranda no pudo ocultar su evidente enojo.

¿Podrá Emerson frenar las decisiones de Meche? ¿Cómo reaccionará Miranda tras la llegada de Toñito? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!