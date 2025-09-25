En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Valeria se acercó al trabajo de Claudia para contarle que ella y Mauricio habían decidido separarse con el fin de que cada uno pudiera enfocarse en sus respectivos hijos. Sin embargo, su visita tenía un motivo especial: pedirle a Claudia que no aleje a Miranda de su padre.

Claudia fue clara al explicar que lo único que busca es proteger a su hija, a lo que Valeria respondió comprendiendo sus razones, pero también le pidió que reconociera lo buen padre que es Mauricio. “No lo castigues así, él siempre ha estado para Miranda y lo seguirá estando”, expresó Valeria con firmeza, dejando a Claudia pensativa sobre su decisión.

¿Cederá Claudia ante las palabras de Valeria? ¿Permitirá que Mauricio siga cerca de Miranda pese a los conflictos? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

