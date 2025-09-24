En “Eres Mi Bien”, Valeria buscó hacer reflexionar a su hijo luego de los duros momentos que vivieron. Con serenidad, le dijo: “No puedes dañar a otras personas solo porque estás molesto conmigo, ahora Miranda está muy, muy triste”, palabras que hicieron que Toñito recapacitara y tomara conciencia de la gravedad de lo que había provocado con sus actitudes.

Invadido por la culpa, Toñito expresó desesperado: “No me quiero volver a equivocar”, a lo que Valeria respondió con una enseñanza que tocó profundamente a su hijo: “La diferencia entre las buenas personas y las malas es que las buenas se pueden equivocar, pero se hacen responsables de sus actos, las malas no”. Viendo la vulnerabilidad de Toñito, Valeria lo abrazó y le prometió que juntos encontrarán la manera de solucionar lo ocurrido.

¿Podrá Toñito enmendar sus errores y recuperar la confianza de Miranda? ¿Logrará Valeria mantener unida a su familia en medio de tantas tensiones? No te pierdas lo que sucederá en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!