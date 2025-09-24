En “Eres Mi Bien”, Toñito hace llorar a Miranda, lo que provoca que Claudia enfrente a Valeria y decida cortar todo vínculo entre sus familias. Luego, llega furiosa a la casa de Leticia y Mauricio, prohibiéndoles también que vean a su hija fuera de su casa. Mientras tanto, Valeria busca que Toñito entienda sus errores y él, entre lágrimas, promete no volver a lastimar.

En otra trama, Meche cumple su promesa de separar a David de Francisca, desatando la indignación de Emerson, quien intenta razonar con ella sin éxito. Por otro lado, el lazo entre Alan y Fiorella incomoda a Catalina, quien no duda en besarlo frente a su ex mejor amiga.

La tensión crece aún más cuando Claudia recibe una llamada misteriosa de Fernando, quien insiste en hablar con ella pese a su rechazo. Al mismo tiempo, Sebas propone a Catalina una alianza, aprovechando que sus parejas parecen acercarse cada vez más.

¿Hasta dónde llegará Claudia para proteger a Miranda? ¿Qué busca Fernando con su insistencia? No te pierdas todo lo que viene en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!