En “Eres Mi Bien”, Meche dejó claro que no dará marcha atrás con su decisión: David no podrá juntarse más con Francisca. Acompañó a su hijo al colegio, mientras él, incrédulo, pensaba que todo era una broma.

En medio de la tensión, Emerson intentó ponerle freno: “Meche, ¿cómo le vas a hacer eso al chico? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se quede sentado todos los días en el recreo con la psicóloga?”, a lo que Meche, firme, contestó: “Que se siente con quien quiera, menos con la bedetona esa”.

El intercambio subió de tono cuando David defendió a Francisca y Emerson, sorprendido, la enfrentó: “¿Ahora le vas a prohibir mencionar un nombre al chico? Por favor, Mercedes, ¿qué es esto? ¿La Santa Inquisición?”. La dura mirada de Meche fue suficiente para mandar a Emerson a recoger la mesa, mientras bajo la impotencia de su padre, David fue llevado de la mano por su madre hasta el colegio, resignado y dolido.

¿Podrá David resistir la presión de su madre y mantener su amistad con Francisca? ¿Se atreverá Emerson a desafiar la rigidez de Meche? No te pierdas lo que pasará en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

