En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio dejó ver su enojo y frustración ante la complicada situación con Valeria y Toñito. A pesar de reconocer que lo sucedido no fue su culpa, el personaje fue contundente con sus palabras. Cuando Valeria expresó su deseo de que Toñito se disculpara, Mauricio respondió con firmeza: “Valeria, eso no va a servir de nada”, dejando en claro que las heridas ya estaban abiertas.

Con la voz quebrada, Mauricio recalcó que, aunque “puede ser que no tenga mi sangre, pero no es mi hija, y no voy a permitir que nada ni nadie le haga daño mientras yo viva”, el daño ya estaba hecho. Además, confesó que lo más doloroso era aceptar que Toñito no lo quería, y que lo mejor, pese al amor que se tienen con Valeria, era darse un tiempo. Según Mauricio, una disculpa no cambiaría ni solucionaría lo vivido, marcando un punto de quiebre en la relación.

¿Será este el final de la historia entre Mauricio y Valeria? ¿Podrá Toñito revertir la distancia que se ha creado? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

