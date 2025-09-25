En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Emerson llegó dispuesto a hablar con Meche sobre las medidas que estaba tomando respecto a David, pero se encontró con una gran sorpresa: un plan detallado para los próximos dos años en la vida del joven.

Meche había organizado todo, desde cambiarlo de colegio, contratarle un tutor para educación en casa, hasta colocarle un GPS para saber dónde estaba las 24 horas y evitar que se encuentre con Francisca o con cualquier otra distracción.

Al escuchar esto, Emerson explotó y no dudó en gritar: “Ya basta, Meche, David también es mi hijo y no te voy a permitir que le hagas algo así, ¿te quedó claro?”. La tensión fue evidente, mostrando que la relación entre ambos padres está al borde del colapso.

¿Aceptará Meche que se ha excedido con sus decisiones? ¿Podrá Emerson hacer valer su voz en el futuro de David? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!