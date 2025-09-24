En “Eres Mi Bien”, Claudia vivió un momento de gran tensión al recibir una llamada que, en un inicio, no reconoció. Sin embargo, al contestar, su expresión cambió drásticamente y comenzó a respirar agitadamente.

“¿Tú? No, te equivocas, tú y yo no tenemos nada de qué hablar, estás perdiendo el tiempo, Fernando, no me vuelvas a llamar”, exclamó con voz entrecortada antes de cortar la comunicación.

Pero lejos de terminar, el teléfono volvió a sonar insistentemente, aumentando la tensión y dejando a Claudia completamente alterada. La insistencia de Fernando abrió un nuevo capítulo lleno de misterio, donde su pasado parece amenazar con irrumpir de manera peligrosa en su presente.

¿Qué secretos esconde Claudia y por qué Fernando insiste en buscarla? ¿Qué consecuencias traerá esta llamada para ella y su entorno? No te pierdas lo que sucederá en “Eres Mi Bien”.

