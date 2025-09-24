En “Eres Mi Bien”, Claudia llegó furiosa a la casa de Leticia y Mauricio, relatando cómo había enfrentado previamente a Valeria y decidido que Miranda no volvería a relacionarse con su familia.

Sin embargo, lo que más impactó fue cuando Claudia, ante la sorpresa de todos, prohibió también que la niña volviera a la casa de Leticia y Mauricio, afirmando que si ellos querían verla, solo podrían hacerlo en su propio hogar.

“A partir de ahora, si quieren ver a Miranda, será en mi casa y en ningún otro lugar”, sentenció Claudia, desatando la preocupación de Leticia y la indignación de Mauricio, quien no podía creer la dureza de sus palabras. El ambiente quedó cargado de tensión, con la familia dividida por esta decisión que marcará un antes y un después.

¿Podrá Mauricio convencer a Claudia de revertir su decisión? ¿Qué papel jugará Leticia en medio de este conflicto familiar? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!