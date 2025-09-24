En “Eres Mi Bien”, se vivió un momento cargado de tensión luego de que Claudia visitara la casa de Valeria para enfrentarla por el dolor que causaron los comentarios de Toñito hacia Miranda. Claudia no dudó en dejarle las cosas claras y expuso todo lo que su hija había escuchado.

Aunque Valeria reconoció la indignación de Claudia, intentó justificar la situación afirmando que “Toñito aún es pequeño y está aprendiendo a distinguir entre el bien y el mal”. Sin embargo, Claudia respondió tajante: “Entonces que aprenda, pero lejos de Miranda”, sentenciando que su hija y la familia de Valeria no volverían a verse nunca más.

¿Podrá repararse el daño entre ambas familias? ¿Valeria encontrará la manera de enmendar lo ocurrido con Toñito? No te pierdas todo lo que pasó en “Eres Mi Bien”.

