En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, la tensión se elevó cuando Sebas intentó convencer a Catalina de unirse a él en un plan para separar a Alan de Fiorella. “Alguna escena de celos, alguna prohibición, una distracción, evitar que hable con Fiorella, por ejemplo”, le propuso, asegurando que también a él le molestaba verlos juntos.

Sin embargo, Catalina fue tajante con su respuesta y le agradeció con ironía por mostrarle su verdadera forma de ser. “Ahora sé perfectamente con qué clase de persona estoy hablando. Si crees que el amor se gana separando a otros, entonces estás más perdido de lo que pensé. Y una cosa más, no te vuelvas a acercar a mí con esa energía, a mí no me seducen los planes maquiavélicos como ese”, expresó, dejando a Sebas totalmente descolocado.

El momento cerró con una advertencia inquietante de Sebas, quien, antes de quedarse solo, murmuró: “Ay chiquita, te vas a arrepentir de no estar a mi lado”.

¿Será esta la última vez que Sebas intenta acercarse a Catalina? ¿Qué nuevos problemas traerá este rechazo en la historia? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!