En “Eres Mi Bien”, Leticia decidió llamar a Vicente un domingo, pues se ha convertido casi en su confidente y consejero. Entre lágrimas y con evidente angustia, ella confesó estar arrepentida, aunque sus palabras todavía dejaban ver la rabia que sentía contra Valeria.

Fue entonces cuando Vicente la detuvo y le pidió con firmeza: no insultar a Valeria, ya que aquello solo mostraba “cero arrepentimiento y falta de comprensión hacia ella”. El consejo fue un llamado a la reflexión, marcando un momento clave en la relación entre ambos personajes.

¿Hará caso Leticia a las palabras de Vicente? ¿Podrá realmente mostrar un cambio sincero en su actitud hacia Valeria? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

