En “Eres Mi Bien”, los enfrentamientos familiares estuvieron al centro de todo. Meche discutió con Rebeca acusándola de manipular a su hijo, mientras que Emerson regañó duramente a David por haberle ocultado lo del concurso y por dejar plantado al director de un club de fútbol. La tensión escaló tanto que Vicente tuvo que intervenir para separar a Meche y Rebeca.

En medio de ello, Emerson trató de calmar a su esposa, aunque ella fue tajante: “mi hijo no va a respirar el mismo aire que la sobrina de Rebeca”. Por otro lado, Mauricio se desahogó con Valeria, mientras que Foncho, en una situación cómica y vergonzosa con Roxana, terminó eligiendo la amistad de Mauricio por encima de su romance, lo que desató la furia de ella.

El capítulo también mostró a Leticia, angustiada, recurriendo a Vicente como consejero, aunque volvió a chocar con Mauricio. Tras un emotivo intercambio, él le dejó claro que solo se quedaría en casa si aceptaba cambiar, y ella prometió que daría todo de sí para lograrlo. Finalmente, Leticia agradeció a Vicente por su apoyo.

La calma parecía llegar, pero un inocente paseo entre Valeria, Toñito, Miranda y Rubén terminó con un comentario inesperado de Toñito hacia Miranda: “Tú no tienes papá”, dejando helados a todos.

¿Qué consecuencias traerá este comentario de Toñito? ¿Cumplirá Leticia su promesa de cambiar por el bien de su hijo? No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!