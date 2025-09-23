En el más reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Meche acusó directamente a Rebeca de manipular a su hijo para hacerlo participar en el concurso de baile. Sin embargo, Rebeca no se dejó intimidar y respondió con firmeza: “no soy tu marido para que me grites”, desatando una tensión que dejó a todos sorprendidos.

La discusión escaló rápidamente y ambas declararon que no permitirán que sus sobrinos se acerquen el uno al otro, levantando un muro entre David y Francisca, quienes apenas comenzaban a disfrutar de su triunfo. Este enfrentamiento entre dos mujeres de carácter fuerte deja en claro que la guerra entre ambas familias está más viva que nunca.

¿Podrán David y Francisca mantener su unión a pesar de la prohibición de sus tías? ¿Hasta dónde llegará esta pelea? No te pierdas todo lo que pasará en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!