En “Eres Mi Bien”, Emerson intentó contener la furia de Meche, quien no soportaba la idea de que su hijo siguiera cerca de Francisca. Mientras tanto, David y su hermano fingían estar profundamente dormidos, con la complicidad de su padre, que también temía la reacción de su esposa.

Lejos de calmarse, Meche lanzó una tajante advertencia: “Prohíbo que mi hijo siquiera respire el mismo aire que la sobrina de Rebeca”, dejando en claro que no permitirá más acercamientos entre los jóvenes. La tensión en la familia creció y el ambiente se volvió cada vez más insostenible.

¿Podrá Emerson encontrar la forma de mediar entre Meche y su hijo? ¿Qué pasará con el vínculo entre David y Francisca ahora que Meche ha tomado esta dura decisión? No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!