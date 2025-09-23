En “Eres Mi Bien”, Mauricio regresó a casa luego de pasar la noche fuera y se encontró con una Leticia arrepentida, quien entre lágrimas le pidió perdón por lo sucedido. Aunque él escuchó sus palabras y aceptó sus disculpas, dejó claro que ya nada cambiaría su decisión.

Con frialdad, Mauricio se mostró determinado a irse de la casa, a pesar del llanto desesperado y sincero de Leticia, quien intentaba detenerlo de cualquier manera. Sin embargo, él se dirigió a alistar sus cosas, confirmando que lo suyo parecía no tener vuelta atrás.

¿Podrá Leticia detener a Mauricio antes de que se marche definitivamente? ¿Será este el final de su historia juntos? Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

