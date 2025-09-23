En “Eres Mi Bien”, Mauricio enfrentó a su madre y le dejó en claro que solo se quedaría en casa si ella prometía cambiar de actitud. Ante sus palabras, Leticia aseguró que lo único que quería era su felicidad, a lo que él respondió con firmeza que su verdadera felicidad era Valeria.

Conmovida por la determinación de su hijo, Leticia dio su palabra de hacer todo lo posible para aceptarla y cambiar por el bien de Mauricio, marcando un punto de quiebre en su relación como madre e hijo.

¿Cumplirá Leticia con su promesa? ¿Podrá aceptar a Valeria y dejar de interponerse en la vida de Mauricio? No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!