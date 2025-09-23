En “Eres Mi Bien”, Emerson reunió a sus hijos para regañar especialmente a David, quien no le contó nada sobre su participación en el concurso de baile. Aunque le reconoció que estaba feliz por su victoria en el partido, le dejó claro que eso no borraba lo ocurrido, pues por esa presentación dejó plantado al director de un reconocido club de fútbol que había mostrado interés en ficharlo.

Ante ello, David respondió con seguridad que “si el director lo quiere, entonces lo buscará”, encendiendo las alarmas de su padre. Emerson, sin ocultar su frustración, le advirtió que no se alce y lo cuestionó directamente: “¿Qué hubieras hecho si el concurso era a la misma hora del partido?”, dejando en evidencia el dilema entre el fútbol y el baile que cada vez se hace más grande.

¿David logrará mantener su pasión por el baile sin arriesgar su futuro en el fútbol? ¿Qué consecuencias traerá esta actitud para él y su familia? Descúbrelo en los próximos capítulos de “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!