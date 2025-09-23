En “Eres Mi Bien”, Foncho y Roxana estaban en una situación candente, jugando a los policías y ladrones, cuando fueron interrumpidos por Mauricio, quien tocó la puerta. Aunque Roxana no quería que se abriera, Foncho terminó recibiéndolo, generando una situación incómoda.

Mientras Mauricio intentaba retirarse, Roxana exigía lo mismo, pero Foncho, aún esposado por el juego, sorprendió con una frase inesperada: “El amor se va, pero la amistad no”, eligiendo a su amigo por encima de su pareja. Ofendida y enfurecida, Roxana abandonó la casa y dejó a Foncho esposado, decidido a no perdonarle la humillación.

¿Podrá Foncho recuperar a Roxana después de esta elección? ¿O la amistad con Mauricio seguirá marcando el rumbo de sus decisiones? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!