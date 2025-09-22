En Eres Mi Bien, la fiesta de cumpleaños de Miranda parecía ser un momento de alegría y diversión, sobre todo para Toñito, que estaba disfrutando al máximo. Sin embargo, al notar la complicidad y el cariño entre Mauricio y Valeria, decidió arruinar el ambiente con un plan lleno de travesuras para dejar mal a su mamá.

Primero, Toñito intentó destruir la piñata frente a todos los invitados y, después, se lanzó sobre los bocaditos y dulces de la fiesta para llevárselos sin importar las miradas incómodas de los presentes. Su comportamiento sorprendió a más de uno y puso a Valeria en una situación complicada frente a Mauricio y los demás asistentes.

¿Podrá Valeria controlar a Toñito antes de que arruine por completo la celebración? ¿Cómo reaccionará Mauricio al ver estas actitudes en pleno cumpleaños de su hija? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien.

