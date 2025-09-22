En Eres Mi Bien, Toñito tuvo una conversación sincera con Valeria al preguntarle por qué Miranda no lleva el mismo apellido que su papá. Ella, con paciencia, le explicó sobre las diferentes formas de familia y las relaciones que pueden existir. Más tarde, Rubén llegó a la casa y de inmediato interrogó a su hijo sobre cómo le fue en la fiesta, dando por hecho que había sido aburrida.

Sin embargo, Toñito lo sorprendió con entusiasmo al decirle: “En realidad estuvo muy divertida y quiero volver a ir”. Pese a haber intentado arruinar la celebración, terminó reconociendo que lo había pasado muy bien. Rubén, incómodo, trató de meterle ideas equivocadas, pero no logró cambiar lo que su hijo sentía. Valeria, firme, mandó a Toñito a dormir y luego advirtió a Rubén que deje de intentar manipularlo en contra de Mauricio.

Rubén quedó convencido de que Mauricio no solo busca conquistar a Valeria, sino también “quitarle” a su hijo, y parece no estar dispuesto a permitirlo. ¿Hasta dónde llegará Rubén con esta obsesión? ¿Logrará Valeria proteger la relación de Toñito con Mauricio? No te pierdas todo lo que viene en Eres Mi Bien.

