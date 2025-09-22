En Eres Mi Bien, la fiesta de cumpleaños de Miranda parecía transcurrir con calma hasta que Ricardo se hizo presente con un regalo para la joven. De inmediato, Claudia le aclaró a Mauricio que no sabía nada de su presencia y que probablemente fue Miranda quien lo invitó. Molesta, Claudia tomó del brazo a Ricardo y le exigió que se retirara.

Ricardo intentó justificarse asegurando que “solo venía a dejar el regalo y a intentar formar parte de la vida de Claudia”, confesando además que la amaba sinceramente. Sin embargo, Claudia le respondió con firmeza que no era el momento ni el lugar para ese tipo de declaraciones.

Antes de irse, Leticia, quien había observado toda la escena, lo animó a quedarse, pero Ricardo prefirió marcharse para no incomodar más, sin darse cuenta de que dejaba a Claudia expuesta frente a su exsuegra.

¿Qué pasará ahora con Claudia después de quedar frente a frente con Leticia? ¿Será este el inicio de nuevos conflictos? No te pierdas todo lo que sucederá en Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!