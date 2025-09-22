En Eres Mi Bien, la tensión no deja de crecer. Francisca temía quedar sola en el concurso tras la ausencia de David, pero gracias al aliento de Rebeca, logró mantenerse firme. Finalmente, David llegó corriendo tras su partido y, aunque al inicio todo parecía perdido, evitó la descalificación y juntos conquistaron el escenario, ganando el concurso frente a la mirada sorprendida de todos.

Sin embargo, en casa la situación fue distinta: la transmisión en vivo desató la furia de Meche, quien reclamó a Emerson y a sus hijos por ocultarle la verdad, mientras que Alan confesó haber dado la autorización para que David participara.

Por otro lado, en medio de la fiesta de Miranda, Ricardo apareció con un regalo, lo que generó incomodidad en Claudia, quien le exigió retirarse de inmediato. Mientras tanto, Toñito, al notar el cariño entre Mauricio y Valeria, intentó arruinar la celebración robándose bocaditos y destruyendo la piñata. A pesar de ello, más tarde confesó emocionado a su madre que la fiesta le había encantado, frustrando los intentos de Rubén de llenarle la cabeza de malas ideas contra Mauricio.

La relación entre madres e hijos también está al borde del colapso. Tras un romántico momento con Francisca, David regresó a casa y enfrentó la furia de su madre. Meche lo acusó de poner en riesgo su carrera futbolística por bailar salsa y lo cuestionó por haber participado siendo menor de edad. Cuando le pidió a Emerson que lo reprendiera, él lo felicitó, lo que aumentó aún más su enojo.

En otro punto de la historia, Mauricio explotó contra Leticia, cansado de los insultos hacia Valeria y Toñito. Ella no dudó en llamar a Valeria “cevichera” y “piraña”, además de atacar a Claudia por su relación con Ricardo. El conflicto escaló cuando Leticia hirió profundamente a su hijo al decirle: “Un buen padre no expondría así a su hija”.

¿Podrá David enfrentar las consecuencias de sus decisiones con Meche? ¿Logrará Mauricio ponerle un alto definitivo a los crueles comentarios de su madre? No te pierdas lo que viene en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!