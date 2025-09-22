En Eres Mi Bien, tras un momento romántico con Francisca, David tuvo que correr a su casa luego de que Alan le advirtiera que no pudo evitar que su madre, Meche, se enterara de todo. Al entrar sigilosamente, el joven fue sorprendido por la furia de su madre, quien lo recriminó con dureza por haber arriesgado su carrera futbolística al participar en un concurso de baile.

Emerson intentó defenderlo y hasta lo felicitó por su desempeño, pero fue apartado por Meche, que no aceptó su postura. La tensión aumentó cuando ella cuestionó cómo David había podido participar si aún era menor de edad. En ese momento, Alan sorprendió a todos al confesar: “Yo fui quien dio la autorización necesaria”.

La revelación dejó a Meche en shock y a David en medio de un conflicto familiar cada vez más intenso. ¿Podrá David recuperar la confianza de su madre? ¿Hasta dónde llegará Meche para proteger la carrera futbolística de su hijo? No te pierdas lo que pasará en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!