En Eres Mi Bien, Mauricio llegó al límite con su madre, Leticia, después de que ella volviera a lanzar comentarios despectivos contra Valeria y Toñito. Cansado de su actitud, él le advirtió que todo tenía un límite, pero ella insistió en herir, llamando a Valeria “cevichera” y “piraña”.

La situación empeoró cuando Leticia comparó a Valeria con Claudia, afirmando que al menos ella “tenía clase”, aunque también la descalificó por su relación con un hombre más joven como Ricardo. Harto de los ataques, Mauricio le gritó que pare y que se calle, pero su madre fue más allá y lo golpeó donde más le duele: “Un buen padre no expondría de esa manera a Miranda”.

El comentario dejó a Mauricio visiblemente afectado, marcado por el dolor de ser cuestionado como padre. ¿Podrá Mauricio seguir soportando los ataques de su madre? ¿Logrará ponerle un alto definitivo a Leticia? No te pierdas lo que viene en el próximo capítulo de Eres Mi Bien.

