En Eres Mi Bien, Francisca estuvo a segundos de ser descalificada del concurso debido a la ausencia de David. Aunque ella pidió participar sola, la producción se lo negó porque la competencia debía ser en duplas. Justo cuando todo parecía perdido, David irrumpió en la sala vestido a la carrera y logró evitar la eliminación.

El concurso comenzó con gran expectativa y la transmisión en vivo llegó hasta la casa de David, donde sus padres quedaron impactados al verlo en televisión. Meche, sorprendida y al borde del infarto, le exigió a Emerson respuestas inmediatas: “¿Desde cuándo David baila salsa con Francisca, la sobrina de Rebeca?”. La revelación no solo agitó la pista de baile, sino también a toda la familia que lo observaba desde casa.

¿Qué pasará ahora que el secreto de David salió a la luz frente a sus padres? ¿Podrá Francisca concentrarse en el concurso después de esta tensión? No te pierdas todo lo que viene en Eres Mi Bien.

