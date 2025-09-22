En Eres Mi Bien, la incertidumbre se apoderó de Francisca, quien convencida de que David no llegaría al concurso de baile, casi pierde la esperanza. Sin embargo, fue Rebeca quien la mantuvo firme y segura de sí misma, recordándole que debía creer en su talento y aceptar que, aunque a veces la vida no es justa, ella tiene la capacidad de brillar por sí sola.

Mientras tanto, David terminó su partido y, sin dudar, salió corriendo junto a su hermano para alcanzar el concurso a tiempo. La situación tomó un giro aún más inesperado cuando el presidente de un importante club deportivo apareció ante la familia de David, dejando en claro su interés en el talento del joven.

¿Logrará David llegar a tiempo y cumplir su promesa? ¿Qué repercusiones tendrá la inesperada aparición del dirigente deportivo? No te pierdas todo lo que sucederá en Eres Mi Bien.

