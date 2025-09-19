En Eres Mi Bien, Valeria se mostró algo nerviosa por asistir al cumpleaños de Miranda, la hija de Mauricio, pero su mejor amiga Fiorella se encargó de tranquilizarla.

Ella le recordó que, a pesar de la presencia de Leticia, debía ir y disfrutar el momento, ya que la invitación de Mauricio para que ella y Toñito asistan significaba que poco a poco los estaba incluyendo en su vida y en la de su familia.

En medio de la preparación, Toñito intentó fingir que estaba enfermo para evitar ir a la fiesta, pero tanto Valeria como Fiorella descubrieron rápidamente su mentira. Valeria, con ternura y firmeza, le pidió a su hijo: “Haz esto por mí, es muy importante”, logrando que finalmente aceptara acompañarla al cumpleaños de Miranda.

¿Logrará Valeria sentirse cómoda en medio de la familia de Mauricio? ¿Cómo reaccionará Leticia al verla entrar en la vida de su hija? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!