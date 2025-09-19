En Eres Mi Bien, Valeria llega a la fiesta de Miranda y, aunque al inicio todo parece cordial, pronto la situación se torna incómoda. Mauricio la presenta con Claudia, quien le dice con una sonrisa: “Es un gusto conocerte oficialmente, había escuchado mucho de ti”, a lo que Valeria responde con amabilidad.

Sin embargo, la calma se rompe en segundos cuando, al girar, se encuentra cara a cara con Leticia, desatando la tensión que tanto temía.

La incomodidad se intensifica cuando Toñito, sin filtros, la pone en aprietos preguntándole a Valeria: “Mamá, ¿esta es la bruja que me decías?”. Una frase inocente que revela más de lo que Valeria hubiera querido y que deja a todos en silencio frente al inesperado momento.

¿Qué hará Valeria frente a este desliz de Toñito? ¿Cómo reaccionará Leticia al ser señalada de esa manera en pleno cumpleaños de su nieta? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!