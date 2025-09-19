En Eres Mi Bien, Sebastián llegó a la casa de Fiorella con un ramo de flores en mano, intentando pedirle perdón. Sin embargo, ella no se la puso tan fácil. El joven le recordó la complicada relación que tuvo con sus padres y confesó que creció con la idea de que todo lo que hacía su padre era por su bien.

Aun así, Fiorella se mostró firme al recordarle que pasó sobre ella al pagar la boleta sin su permiso ni autorización, asegurando que nada de lo que diga justifica sus acciones.

Frente a ello, Sebastián prometió que es consciente de su error y, con sinceridad, le dijo que si no lo perdona, se alejará para siempre, pues su única prioridad es su felicidad. Antes de retirarse, a pedido de Valeria, él le pidió a Fiorella que al menos prometa pensarlo.

¿Podrá Sebastián recuperar el corazón de Fiorella? ¿Será suficiente su arrepentimiento para lograr el perdón? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

