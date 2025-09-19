En Eres Mi Bien, Sebastián intentó reconciliarse con Fiorella llevándole flores y abriéndose sobre su dura relación con sus padres. Sin embargo, ella le recordó con firmeza que su error fue pasar sobre su voluntad al pagar la boleta sin su permiso. A pesar de las disculpas, le advirtió que nada de lo que dijera era una justificación. Sebastián, consciente de ello, le aseguró: “Si no me perdonas, prometo dejarte en paz, porque tu felicidad es lo más importante para mí”. Finalmente, Fiorella terminó cediendo y lo perdonó.

Mientras tanto, la rivalidad entre Mauricio y Rubén volvió a encenderse. Tras descubrir la reciente salida al cine de Mauricio con Valeria, Rubén le dijo que el “pacto de caballeros” había terminado. El enfrentamiento subió de tono cuando Rubén afirmó que Mauricio solo cegaba a Valeria con dinero y lujos, mientras que él confiaba en que ella volvería a darse cuenta del verdadero valor de la familia. La tensión quedó marcada con las frases: “Un Pacheco nunca se rinde” y “Un Piaggio tampoco”.

Por su lado, David enfrentó un conflicto personal al mentirle a Francisca para poder asistir tanto a su importante partido como al concurso de salsa de ella. Incapaz de decirle la verdad, le inventó una historia sobre una urgencia con su madre, lo que generó angustia en Francisca, aunque terminó confiando en su promesa de que llegaría a tiempo. No obstante, la presión lo llevó a recriminarse por la mentira, mientras que Alan lo aconsejaba y le advertía que era peor dejar plantada a Francisca que admitir que no podría cumplir.

La tensión también se hizo sentir en el cumpleaños de Miranda, la hija de Mauricio. Aunque Valeria estaba nerviosa por asistir debido a la presencia de Leticia, aceptó la invitación y convenció a Toñito de acompañarla. En la fiesta, tras una amable presentación con Claudia, el ambiente se volvió incómodo cuando Valeria se encontró cara a cara con Leticia. Todo empeoró cuando Toñito, inocentemente, preguntó si ella era “la bruja de la que le habló”, dejando a todos en silencio.

El contraste llegó con el partido de David. Tras anotar un gol, celebró felizmente con un gesto dedicado a su madre, emocionada desde las gradas junto a Emerson, Foncho, Roxana y Alan. Sin embargo, la ilusión de Francisca se quebró cuando, al intentar comunicarse con él, no obtuvo respuesta. Desconsolada, le confesó a su tía con lágrimas en los ojos: “No va a venir, me dejó plantada”.

¿Podrá David cumplir con ambas promesas y recuperar la confianza de Francisca? ¿La rivalidad entre Mauricio y Rubén pondrá a Valeria en una encrucijada? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

