En Eres Mi Bien, Toñito sigue mostrando cuánto disfruta pasar tiempo con Mauricio y Valeria, al punto de pedir salir siempre con ellos. Ella, con ternura, le asegura que siempre que se pueda, será así. Pero mientras tanto, la tensión entre Mauricio y Rubén volvió a estallar.

Rubén se enteró de la reciente salida al cine de Valeria y no dudó en reclamarle a Mauricio, afirmando que su “pacto de caballeros” había terminado. Ante ello, Mauricio se mostró confundido y le pidió que ya supere a Valeria: “Si en verdad la quieres, déjala seguir adelante”.

Sin embargo, Rubén insistió en que Mauricio la está cegando con dinero y lujos, asegurando que tarde o temprano ella se dará cuenta de la importancia de la familia. La discusión terminó con dos frases cargadas de orgullo: “Un Pacheco nunca se rinde”, respondió Rubén, a lo que Mauricio contestó con firmeza: “Un Piaggio tampoco”.

¿Será este el inicio de una guerra abierta entre Mauricio y Rubén? ¿Qué decidirá Valeria en medio de esta rivalidad? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

