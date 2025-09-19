En Eres Mi Bien, Francisca, ya lista, vestida y maquillada para su tan esperado concurso de salsa, comienza a perder la esperanza de que David aparezca.

A su lado, Rebeca la acompaña en todo momento, dándole confianza y ánimo para que no se derrumbe. Mientras tanto, en la cancha, David celebra con euforia tras anotar un gol, dedicándole un corazón entre gritos de emoción a su madre, quien lo observa orgullosa desde las gradas junto a Emerson, Foncho, Roxana y Alan.

Sin embargo, la alegría del gol se contrasta con la tristeza de Francisca. Al intentar llamarlo desde el set, no obtiene respuesta y, con los ojos abiertos y desconsolados, le dice a su tía: “No va a venir, me dejó plantada”.

¿Será este el fin de la confianza entre Francisca y David? ¿Podrá él llegar a tiempo para evitar la decepción de la joven? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

