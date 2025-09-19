Eres Mi Bien capítulo 25 EN VIVO: Lucía VUELVE a las andadas y David toma una decisión que le costará CARO
Tras el secuestro de Toñito, la calma parece volver a los protagonistas de Eres Mi Bien, aunque no por mucho tiempo.
En este episodio de Eres Mi Bien, los celos de Toñito y Rubén hacia Mauricio reaparecen con fuerza, mientras Rubén demuestra que aún está decidido a recuperar a Valeria, dejando atrás cualquier tregua con Mauricio.
Al mismo tiempo, Lucía regresa a la vida de Foncho y Roxana, intentando sabotear su relación, lo que termina desesperando a Foncho al punto de ofrecerle dinero para que se aleje.
Por su parte, David enfrenta un dilema crucial: apoyar a Francesca en su audición de salsa o apostar por su futuro asistiendo a un partido que podría abrirle las puertas al fútbol profesional. La decisión que tome podría marcar el rumbo de su vida.
Mientras tanto, Valeria llega al cumpleaños de Miranda y conoce oficialmente a Claudia, madre de la cumpleañera y expareja de Mauricio. Aunque el ambiente empieza tranquilo, la tensión se desata cuando Valeria se encuentra cara a cara con su suegra, Leticia, en un momento que promete cambiar la dinámica familiar.
¿Podrá Rubén reconquistar a Valeria? ¿Qué decisión tomará David entre su corazón y su futuro? ¿Cómo enfrentará Valeria la tensión con Claudia y Leticia? No te pierdas Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy, solo por Latina.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía