En este episodio de Eres Mi Bien, los celos de Toñito y Rubén hacia Mauricio reaparecen con fuerza, mientras Rubén demuestra que aún está decidido a recuperar a Valeria, dejando atrás cualquier tregua con Mauricio.

Al mismo tiempo, Lucía regresa a la vida de Foncho y Roxana, intentando sabotear su relación, lo que termina desesperando a Foncho al punto de ofrecerle dinero para que se aleje.

Por su parte, David enfrenta un dilema crucial: apoyar a Francesca en su audición de salsa o apostar por su futuro asistiendo a un partido que podría abrirle las puertas al fútbol profesional. La decisión que tome podría marcar el rumbo de su vida.

Mientras tanto, Valeria llega al cumpleaños de Miranda y conoce oficialmente a Claudia, madre de la cumpleañera y expareja de Mauricio. Aunque el ambiente empieza tranquilo, la tensión se desata cuando Valeria se encuentra cara a cara con su suegra, Leticia, en un momento que promete cambiar la dinámica familiar.

¿Podrá Rubén reconquistar a Valeria? ¿Qué decisión tomará David entre su corazón y su futuro? ¿Cómo enfrentará Valeria la tensión con Claudia y Leticia? No te pierdas Eres Mi Bien, inmediatamente después de Yo Soy, solo por Latina.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

