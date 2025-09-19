En Eres Mi Bien, David se ve atrapado entre su pasión por el deporte y la ilusión de Francisca por el concurso de salsa. Decidido a evitar decirle la verdad, llega con un tono serio y le asegura que ocurrió “algo muy malo”.

Al ver la desesperación de Francisca, improvisa una historia: afirma que debía llevar de urgencia a su mamá al hospital y que nadie más podía hacerlo, lo que significaba que no podría pasar a recogerla antes, pero sí encontrarse con ella a las 5 en punto en el canal, lugar donde se realizaría la competencia.

Francisca, angustiada pero confiada en sus palabras, termina aceptando bajo la promesa de que él llegará a tiempo. Sin embargo, cuando ella se aleja para traer sus cosas, David no tarda en recriminarse duramente por haberle mentido, sintiéndose incapaz de confesar que en realidad todo era por un partido muy importante para él.

¿Podrá David cumplir con su promesa a Francisca? ¿Qué pasará si ella descubre la verdad? No te pierdas lo que ocurrirá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

