En Eres Mi Bien, después de que David inventara una excusa para no confesarle a Francisca la verdad sobre su partido, es Alan quien lo enfrenta. Le recalca que no decirle la verdad a Francisca fue un grave error y que, en lugar de arriesgarse a dejarla plantada, debió admitir que no podía acompañarla en el concurso de salsa.

David le responde que no fue capaz de decirlo, mucho menos cuando la vio cara a cara, pues sabía lo importante que era el concurso para ella. Sin embargo, Alan le recuerda que el partido es igual de importante para él y que mentir solo empeorará las cosas. Aun así, le asegura que confía en que logrará llegar a ambos compromisos, aunque más nervioso y estresado que realmente confiado.

¿Podrá David cumplir con las dos promesas sin defraudar a nadie? ¿O terminará perdiendo a Francisca y la oportunidad de su vida en el fútbol? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!