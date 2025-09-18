En el primer momento de la conversación, Eres mi Bien mostró cómo la presencia de Valeria generó tensión: ella le dijo que su hija había salido a una prueba de modelaje. Aunque internamente se sintió molesto, Sebastián tuvo que mantener una buena impresión frente a la madre de su enamorada. “Espero que todo esté bien”, comentó con preocupación por el estado de salud de Toñito tras haber sido secuestrado, demostrando su lado más considerado.

Finalmente, Valeria le dio su aprobación y expresó que le alegraba que esté con su hija, a lo que él respondió “Yo amo a Fiorella”, sellando un momento de aceptación y complicidad que sorprendió a todos.

¿Qué pensará Fiorella al enterarse de esta conversación? ¿Cómo afectará la aprobación de Valeria la relación de Sebastián con su hija? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

