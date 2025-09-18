En este capítulo de Eres mi Bien, Sebastián se da cuenta de que Fiorella decidió intentar pasar una prueba de modelaje para pagar la universidad tras perder su beca, sin decirle nada. Al verla al día siguiente en la universidad, le pregunta con evidente molestia: “Menos mal estudiaste, ¿no?, ¿hasta cuándo me vas a seguir mintiendo? Tu mamá me dijo que te fuiste a modelar”.

Fiorella intenta explicarse, pero Sebastián estaba muy enfadado. “No era mi intención, tengo que pagar mi cuota y sabía que te ibas a molestar conmigo”, le dice ella, mientras él responde con firmeza: “Me vuelves a mentir una vez más y te olvidas de mí para siempre”, dejando claro que no tolerará engaños.

¿Qué hará Fiorella para recuperar la confianza de Sebastián? ¿Podrá compaginar su sueño de estudiar con su relación amorosa? No te pierdas el próximo capítulo de Eres mi Bien para descubrirlo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!